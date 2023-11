Josh Giddey rischia di perdere 40 milioni a causa dell’indagine NBA

Josh Giddey degli Oklahoma City Thunder rischia di perdere un lucroso contratto con una marca di cereali australiana, Weet-Bix.

Secondo Code Sports, Giddey è stato rimosso dagli account social dell’azienda. Giddey potrebbe anche perdere un contratto di sponsorizzazione da 40 milioni di dollari con Weet-Bix in seguito all’indagine dell’NBA sulle accuse alla guardia australiana di aver avuto una relazione inappropriata con una ragazza minorenne. Tuttavia, un portavoce di Weet-Bix ha confermato che l’azienda non si è ancora separata da Giddey.

“Siamo ovviamente al corrente delle notizie riguardanti Josh Giddey e stiamo aspettando che i fatti vengano confermati”, ha dichiarato il portavoce a Code Sports. “Siamo in contatto con il team di gestione di Josh e siamo in attesa di ulteriori dettagli”.

Secondo Shams Charania di The Athletic, la lega ha iniziato a indagare sulle accuse virali secondo cui Giddey potrebbe aver avuto una relazione inappropriata con un minore, citando il portavoce della lega Mike Bass.

Stiamo a vedere come evolverà questa situazione complessa e non priva di retroscena. Di certo non saranno settimane semplici per il giovane australiano, che ora è sotto l’occhio del ciclone e ci resterà per un po’.

