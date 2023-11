Josh Giddey rompe il silenzio: le sue parole sul recente scandalo con la ragazza minorenne

Nelle ultime 24 ore, complice anche lo stop di un giorno della NBA legato al giorno del Ringraziamento, negli USA si sta parlando largamente dello scandalo che ha visto coinvolto l’australiano Josh Giddey. Sono infatti circolate sui social alcune foto della point guard degli Oklahoma City Thunder, anche con caption piuttosto esplicite, in compagnia di una ragazza che secondo le ricostruzioni al momento degli scatti aveva 15 anni. Non si sa molto di più della vicenda, ma Giddey è finito nell’occhio del ciclone visto che l’età del consenso in Oklahoma è di 16 anni. Attualmente il giocatore ha da poco compiuto 21 anni.

Ovviamente però allo shootaround di oggi la domanda è stata rivolta a Giddey, il quale però non ha voluto commentare la vicenda: “Capisco la domanda, ma al momento non voglio commentare”.

Anche al coach dei Thunder, Mark Daigneault, è stata fatta la stessa domanda. Con la stessa (non) risposta: “Sono affari personali, non voglio commentare. Questa sarà la mia risposta a qualsiasi domanda sull’argomento”.

Insomma, almeno per il momento la situazione non verrà chiarita. È importante sottolineare come la ragazza sembrasse pienamente cosciente quando ha postato lei stessa le foto con Giddey sul suo profilo Snapchat e anche lei stessa non abbia ancora mai commentato il caso.