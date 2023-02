Josh Hart a New York: Portland inizia ufficialmente il rebuilding

I Portland Trail Blazers si stanno muovendo con l’arrivo della trade deadline, con Adrian Wojnarowski di ESPN che riferisce che la squadra sta inviando la guardia Josh Hart ai New York Knicks.

In un tweet, Wojnarowski ha affermato che i Blazers acquisiranno Cam Reddish e una scelta protetta al primo turno in cambio di Josh Hart. Inclusi nel pacchetto che i Blazers riceveranno dai Knicks in questo accordo ci sono anche Ryan Arcidiacono e Svi Mykhailiuk.

In the Hart-Reddish deal, the Knicks are sending the Blazers a lottery protected 2023 first-round pick that turns into four future second-round picks if not conveyed this year, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023