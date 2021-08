Josh Hart prolunga con i New Orleans Pelicans

Ormai si tratta solo di limare gli ultimi dettagli, ma Josh Hart continuerà a vestire la maglia dei New Orleans Pelicans.

Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski, per la guardia ex Lakers è pronto un rinnovo da $38 milioni di dollari per i prossimi 3 anni.

Restricted free agent G Josh Hart is closing in on a three-year, $38 million deal to stay with the New Orleans Pelicans, his agents Aaron Mintz, Steven Heumann and Dave Spahn of @CAA_Basketball tell ESPN.

