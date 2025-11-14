Josh Nebo e la caduta in spogliatoio: Repubblica ricostruisce l’accaduto

Nell’edizione odierna di Repubblica, viene fatta luce sull’infortunio subito da Josh Nebo al termine della gara vinta contro l’ASVEL in EuroLega. Il centro dell’EA7 Milano sarà indisponibile stasera contro l’Olympiacos a causa di una brutta caduta nello spogliatoio che gli ha provocato una ferita alla testa.

Come scritto da Massimo Pisa, l’incidente sarebbe avvenuto durante i festeggiamenti in spogliatoio per Peppe Poeta, che a Lione sostituiva Ettore Messina in panchina e ha così ottenuto la sua prima vittoria in EuroLega. “I cori per Poeta sono durati fino al tonfo che ha annunciato la scivolata di Nebo e al botto del suo testone contro la ceramica” si legge su Repubblica.

Un infortunio “grottesco quanto pericoloso”: Josh Nebo ha inizialmente perso conoscenza ed è stato trasportato al pronto soccorso più vicino. Fortunatamente si tratta solo di un leggero trauma cranico che però, per le regole di EuroLega, non gli permetterà di tornare in campo prima di una settimana.

Foto: Olimpia Milano