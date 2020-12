Jrue Holiday, gesto incredibile a favore della comunità afroamericana

Jrue Holiday non è nuovo a iniziative di beneficienza, come dimostrato negli scorsi anni durante la sua esperienza a New Orleans con i Pelicans. Ora che è approdato alla corte dei Milwaukee Bucks le abitudini del playmaker e della moglie Lauren Cheney (doppio oro olimpico nel calcio con la Nazionale USA) non sembrano essere cambiate.

Holiday, infatti, ha annunciato attraverso un post su Instagram che donerà la parte rimanente del suo stipendio per l’anno 2020 per sostenere le piccole attività commerciali gestite da afroamericani.

La pandemia da Covid-19 e la crescita delle ingiustizie razziali nel 2020 molte persone si sono messe alla ricerca di risposte. Anche io e Lauren volevamo trovare un modo per aiutare la nostra comunità nel momento in cui ne ha più bisogno. Crediamo che donare ciò che resta del mio salario NBA per il 2020 a piccole attività commerciali gestite da persone di colore e ad associazioni no-profit sia la maniera giusta per lasciare il segno. Secondo Google nel 2020 le ricerche riguardo “aiutare piccole attività” sono raddoppiate rispetto all’anno scorso, è bello sapere che tante persone vogliono aiutare gli altri in tempi in cui tutti hanno bisogno di una mano. Sappiate che non siete soli nella ricerca delle vostre risposte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jrue Holiday (@jrue_holiday11)

