Julius Randle riempie di complimenti i New York Knicks per il lavoro che stanno facendo

Tra tutte le critiche che i New York Knicks hanno dovuto sopportare nel corso degli anni, Julius Randle questa volta li ha riempiti di elogi.

L’ex settima scelta assoluta ha affermato che i Knicks ora sono effettivamente costruiti nel modo giusto, a tutti i livelli dell’organizzazione.

Randle ha fatto la sua dichiarazione dopo la vittoria contro i Cleveland Cavaliers.

“Penso che i Knicks abbiano messo le persone giuste al posto giusto, in tutte le posizioni. Mi hanno sfidato in offseason a diventare un giocatore migliore. Ovviamente metterò io stesso quella pressione su di me, per sfidarmi a migliorare ogni anno”.

Le parole di Randle, così come l’inizio non terribile dei Knicks, sono chiaramente qualcosa di cui essere felici a New York. Per il bene dei fan dei newyorkesi, si spera che questi miglioramenti non siano momentanei ma possano durare e crescere.

Fonte: SNY

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.