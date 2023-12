Julius Randle RUBA la palla e la regala a Jalen Brunson dopo l’incidente Antetokounmpo-Indiana

In un’emozionante partita contro i Phoenix Suns, Jalen Brunson dei New York Knicks ha vissuto una serata storica, segnando un career-high di 50 punti e portando la sua squadra alla vittoria per 139 a 122. La prestazione stellare di Brunson ha incluso un perfetto 9 su 9 da oltre l’arco e 17 su 23 dal campo. Tuttavia, la storia post-partita ha preso una piega umoristica quando si è trattato di assicurarsi la palla della partita. Quando gli è stato chiesto, Brunson ha evitato con tatto di commentare, lasciando la situazione sotto silenzio. Julius Randle, consapevole della recente controversia che ha coinvolto Giannis Antetokounmpo e gli Indiana Pacers per un pallone da gioco, ha preso l’iniziativa. Con un gesto di leggerezza, Julius Randle si è assicurato la palla e l’ha presentata a Jalen Brunson in modo ironico, assicurandosi che non ci fosse spazio per le polemiche.

All’inizio della settimana, i Bucks e i Pacers hanno avuto un drammatico alterco per i palloni da gioco. La storica prestazione da 64 punti di Giannis Antetokounmpo ha portato a una disputa tra le due squadre, che si sono contese il possesso della sfera per i rispettivi motivi. Il gesto di Julius Randle ha fatto sì che i festeggiamenti di Jalen Brunson e dei Knicks rimanessero leggeri e privi di potenziali controversie.

