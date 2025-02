Justin Holiday firma alla Virtus Bologna: ecco la durata del contratto

Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che Justin Holiday, al termine della settimana dedicata ai test medico-atletici ed agli allenamenti con la squadra, ha sottoscritto un accordo valido per tre mesi, con opzione di rinnovo a favore del Club per ulteriori due, sino al termine della stagione 24/25.

Il giocatore partirà domani per gli Stati Uniti al fine di ritirare il visto di lavoro e rientrerà a Bologna nei primi giorni della prossima settimana.

Ala piccola di 198 cm, classe 1989, Justin Holiday, neo acquisto della Virtus Bologna, ha alle spalle 703 gare NBA tra regular-season, playoff e play-in. Nella lunga militanza oltre oceano ha vestito le canotte di Golden State, dove ha conquistato l’anello nel 2015, Atlanta, Chicago, New York, Memphis, Indiana, Sacramento, Dallas e Denver.

Le prime dichiarazioni del neo acquisto virtussino:

“Sono felice di entrare a far parte di questa squadra, di questo club e di questa città. Non vedo l’ora di iniziare a giocare per i tifosi della Virtus e vincere con loro”.

Fonte: ufficio stampa Virtus Bologna

