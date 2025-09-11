Kai Jones, la Virtus Bologna è alle spalle ma arriva la firma in EuroLega

Il mese scorso Kai Jones era stato molto vicino alla Virtus Bologna: l’americano aveva però preso tempo, sperando in un’offerta dalla NBA, e alla fine i bianconeri avevano ripiegato sul maliano Aliou Diarra. Jones aveva ricevuto un invito dai Miami Heat per un workout, al quale però non è seguita alcuna offerta: ora il giocatore sembra davvero in dirittura di arrivo in Europa, anche se in una piazza ben lontana da Bologna.

Secondo BasketNews, Jones sarebbe molto vicino a firmare con l’Anadolu Efes Istanbul, squadra che di recente ha perso a lungo Vincent Poirier. Il giocatore ex Mavericks e Clippers dovrebbe infatti essere il sostituto del centro francese. Jones firmerebbe un annuale con clausola di uscita a gennaio, proprio il periodo in cui Poirier dovrebbe tornare a disposizone.

Kai Jones, 19° scelta assoluta al Draft NBA 2021, ha segnato finora 3.5 punti di media in 107 partite nella Lega americana. Nella scorsa stagione aveva vestito le maglie di Clippers e Mavericks, con Dallas aveva mantenuto addirittura 11.4 punti e 6.6 rimbalzi di media in 12 partite.