Kai Jones, oltre ai rumors sulla Virtus spunta un workout con i Miami Heat

Kai Jones alla Virtus Bologna non è un discorso chiuso: il lungo bahamense sembra vicinissimo ai bianconeri, ma l’accordo non è ancora andato in porto e nel frattempo il giocatore attende la NBA. Come riportato da Chris Haynes, nelle prossime ore Jones sosterrà un workout con i Miami Heat che potrebbero aggiungerlo al roster per il trainig camp.

Scelto alla #19 dagli Hornets nel 2021, la carriera di Kai Jones in NBA finora ha avuto pochi alti e molti bassi, soprattutto dal punto di vista disciplinare. Nell’ultima stagione ha indossato le maglie di Clippers e Mavs per un totale di 40 partite: nelle 12 a Dallas ha segnato 11.4 punti di media con anche 6.6 rimbalzi.

La Virtus l’avrebbe individuato come ultimo elemento del roster, per chiudere la squadra, ma Miami potrebbe rovinare i piani di Bologna.

