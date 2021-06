Kaleb Tarczewski nel mirino del Barcellona per il mercato estivo

Il Barcellona in estate sarà molto attivo sul mercato per aggiungere un lungo, visto che con ogni probabilità Pau Gasol si ritirerà. I blaugrana ieri erano stati accostati nuovamente a Marc Gasol, che ha ancora un anno di contratto con i Lakers. Il catalano non sarebbe però l’unico obiettivo, solo il più ambizioso. Secondo Gerard Solé, notizia confermata anche da Marca, il Barcellona sarebbe sulle tracce di Kaleb Tarczewski, appena stato suo avversario alle Final Four.

Il lungo dell’Olimpia Milano, che ha passaporto polacco, ha avuto una stagione difficile con 4.0 punti e 2.9 rimbalzi di media in Eurolega. Tarczewski sembrava potesse lasciare Milano anche a stagione in corso, ma i biancorossi alla fine hanno optato per la semplice aggiunta di Jeremy Evans per qualche mese. L’americano, utilizzato solo in coppa per questioni di tesseramento, è stato salutato e ringraziato ieri dall’Olimpia, all’indomani delle Final Four di Colonia.

Se dovesse firmare per il Barcellona, Tarczewski sarebbe solo alla sua seconda esperienza europea dopo quella con Milano, iniziata nel 2017.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.