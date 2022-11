Kanye West e Shaq, botta e risposta sui social

Kanye West, in arte Ye, sta facendo molto parlare di sé negli ultimi giorni, anche nel mondo NBA. Il cantante, sempre protagonista di comportamenti discutibili e dichiarazioni che definire borderline sarebbe un eufemismo, è stato il più grande alleato di Kyrie Irving nella vicenda che lo ha visto coinvolto. Ma nelle scorse ore Kanye se l’è presa, su Twitter, anche con Shaquille O’Neal, senza un particolare motivo. Forse perché Shaq era stato molto critico con Irving, definendolo “un idiota” per le sue ultime esternazioni.

“Shaq è in affari con Jamie Salter. Jamie ha detto di essere in affari 50/50 con David Beckham, e ora 50/50 con Shaq. Gli ho detto: ‘Jamie, non esiste il 50/50 nel business… Chi possiede l’1% extra per il controllo e il diritto di voto?” ha scritto West. Jamie Salter è un miliardario americano, fondatore dell’Authentic Brands Group. Secondo Kanye, Shaq avrebbe voltato le spalle alla sua comunità per i soldi.

In breve tempo è però arrivata la replica di O’Neal, che sostanzialmente gli ha risposto di farsi gli affari suoi. “Credimi, non mi conosci così tanto. Occupati dei tuoi affari, e per citare una cosa che disse il grande Kanye West una volta: ‘Ho più soldi di te, quindi perché dovrei ascoltarti?’. Segui il mio consiglio, sistema le cose con la tua famiglia. Ti auguro una buona giornata” ha scritto Shaq.

Believe me you don’t know me like that. Worry about your business, and to quote the once great Kanye west “ I got more money than you, so why would i listen to you” take my advice get your family business in order. Have a great day brother. — SHAQ (@SHAQ) November 4, 2022

Poco prima, Kanye West aveva condiviso un articolo riguardante Shaq e le sue critiche ad Irving, scrivendo: “Ci fanno lottare tra noi per via della nostra posizione in affari”.