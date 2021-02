Karl-Anthony Towns è furioso con le persone che non credono al COVID-19

Karl-Anthony Towns odia le persone che continuano a minimizzare la pandemia di COVID-19 in corso. Towns ha sfogato la sua ira sull’allarmante numero crescente di persone che pensano che il Covid non esista o comunque non sia pericoloso.

Karl-Anthony Towns: "People complain about wearing a mask and these frontline workers are in with people dying and you can't wear one? Stop it."

