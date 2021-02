Karl-Anthony Towns è stato un caso COVID-19 ad alto rischio e non vorrebbe che si giocasse l’All-Star Game

Karl-Anthony Towns è tornato dopo aver saltato 13 partite a causa del COVID-19. Come la maggior parte dei giocatori NBA, è contro l’All-Star Game in programma a marzo.

A Eric Woodyard di ESPN, Towns ha detto che non crede che ci sia bisogno dell’All-Star Game con ciò che sta accadendo in tutto il mondo. La star dei Timberwolves si è anche espressa perché ha contratto il COVID-19 come atleta professionista, oltre ad aver perso la madre a causa di questa maledetta malattia:

Karl-Anthony Towns afferma di essere stato un caso COVID-19 ad alto rischio con molte “notti spaventose”. Trascorreva del tempo in casa senza audio o TV, ma è diventato più connesso spiritualmente a se stesso. “Molte emozioni”, ha descritto.

Towns dice di sentirsi “in colpa” per il trattamento che ha ricevuto con il Covid-19 e per le risorse che ha ricevuto. Sente che il mondo dovrebbe essere trattato in quel modo.

