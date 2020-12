Kawhi Leonard avverte i Clippers: “A fine stagione diventerò free agent”

Dopo i ricchissimi rinnovi dei giorni scorsi dei vari Antetokounmpo e Gobert, Kawhi Leonard è rimasto uno dei pezzi più pregiati della prossima free agency.

E il diretto interessato ha dichiarato senza troppi giri di parole che si metterà sul mercato al termine della stagione, a caccia di un contratto più oneroso. Leonard, infatti, avrà la possibilità di esercitare una player option da 36 milioni per il prossimo anno ma declinandola potrebbe arrivare a guadagnarne quasi 40, salendo poi nel corso dei campionati successivi.

Ora la priorità è fare bene in questa stagione ma in assenza di problemi fisici per me la soluzione migliore, a livello contrattuale, sarà il rifiuto della player option. È semplicemente una considerazione di carattere economico, non sto dicendo che andrò via o che resterò ai Clippers, ne parleremo a tempo debito.