“Kawhi Leonard dovrebbe ritirarsi”

Kawhi Leonard continua ad essere alle prese con tanti problemi fisici.

Il riacutizzarsi di un problema al ginocchio dopo gara 2 del primo turno playoff contro Phoenix lo ha costretto a saltare il resto della serie, dopo aver dominato i primi due incontri. Senza di lui e Paul George i Suns hanno avuto vita abbastanza facile, vincendo 4-1 contro gli sfortunati Clippers.

Questa serie di problemi fisici attanaglia Leonard ormai da anni e ha condizionato fortemente una carriera che sarebbe potuta essere molto più vincente. Un percorso che l’ex Spurs e Raptors dovrebbe addirittura interrompere, secondo Paul Pierce, che gli ha suggerito senza mezzi termini di ritirarsi.

Se fosse in lui prenderei seriamente in considerazione l’ipotesi di ritirarmi, se il suo corpo continua a non rispondere. Sono molto preoccupato per lui come persona, per la sua salute.