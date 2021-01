Kawhi Leonard e Paul George tornano a disposizione dei Los Angeles Clippers

I Los Angeles Clippers potranno tornare a contare su Kawhi Leonard e Paul George, fermati dal protocollo anti Covid-19 della NBA.

Le due stelle del team losangelino saranno regolarmente in campo fra poche ore contro gli Orlando Magic, dopo aver saltato le ultime due gare: quella persa contro gli Hawks (108-99) e quella vinta contro gli Heat (105-109).

Kawhi Leonard and Paul George are out of health and safety protocols and available to play tonight vs Orlando according to source.

— Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) January 29, 2021