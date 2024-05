Kawhi Leonard giocherà gara-6 tra Clippers e Dallas?

Era chiaro come il sole che i Los Angeles Clippers avevano bisogno di più potenza di fuoco in attacco e di giocatori migliori in difesa. I Dallas Mavericks sono sul punto di mandare a casa il trio composto da Russell Westbrook, James Harden e Paul George. Anche se 48 minuti sono lunghi, è necessario apportare molte modifiche per costringere i Mavericks a una gara 7. Tuttavia, il ritorno di Kawhi Leonard potrebbe essere di grande aiuto. Sarà in grado di giocare in questa partita cruciale dei Playoffs NBA?

La risposta è no. Kawhi Leonard sarà fuori per la sesta partita della serie Mavericks tra Clippers, secondo Ohm Youngmisuk.

Kawhi Leonard remains out for Game 6. Terance Mann is questionable with a right lower leg contusion. — Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) May 2, 2024

Il giocatore è ancora alle prese con un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per la maggior parte della serie. Questo infortunio gli ha fatto saltare anche le ultime partite della stagione regolare dei Clippers. Inoltre, anche il legamento crociato anteriore che si è rotto nel 2021 continua a essere un problema, perché si infiamma quando si affatica.

I Clippers lo hanno schierato nella terza partita. Ma i Mavericks lo hanno fatto a pezzi e hanno evidenziato la sua mancanza di rapidità laterale.

