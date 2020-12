Kawhi Leonard ha scherzato sulla gomitata presa dal compagno Serge Ibaka

Dopo due partite di assenza, Kawhi Leonard ieri notte è tornato in campo per la gara contro i Portland Trail Blazers, che i suoi Los Angeles Clippers hanno vinto 128-105 anche grazie ai suoi 28 punti e 7 assist.

Ma la vera notizia è che, nel post-partita, Leonard ha scherzato con una battuta sull’infortunio alla bocca provocatogli dal compagno Serge Ibaka nella partita giocata qualche giorno fa contro Denver. La stella dei Clippers ieri ha giocato infatti con una maschera protettiva, per evitare di subire altri colpi al volto, ed è stato soprannominato dai compagni “Leatherface”, ovvero “faccia di pelle”, nonché titolo di un film horror uscito nel 2017.

“Serge can’t talk too much. We got him on the trading block right now. Whoever wants him, let us know.”

Kawhi Leonard says Serge Ibaka is on the trade block after injuring him 🤣#Clippers pic.twitter.com/01Qf0Swddr

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) December 31, 2020