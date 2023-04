Kawhi Leonard salterà anche Gara-4 contro i Phoenix Suns

Come un fulmine a ciel sereno, giovedì era stato annunciato che Kawhi Leonard non avrebbe giocato Gara-3, persa dai Los Angeles Clippers contro i Phoenix Suns. La superstar di LA, secondo quanto scritto da Adrian Wojnarowski, si sarebbe procurata un infortunio al ginocchio in Gara-1, avrebbe stretto i denti in Gara-2 salvo poi doversi arrendere. Leonard però non prenderà parte nemmeno a Gara-4, che si disputerà la notte italiana tra sabato e domenica.

Una pessima notizia per i Clippers, che dopo aver vinto Gara-1 in trasferta rischiano di ritrovarsi sotto 3-1 nella serie. Tyronn Lue è infatti privo anche di Paul George, out da ormai oltre un mese e destinato a saltare tutta la serie contro Phoenix. Nelle prime due partite del primo round, Leonard aveva segnato 38 e 31 punti rispettivamente.