Kawhi Leonard sull’All Star Game: “Non mi sorprende che si faccia, i soldi vengono messi prima della salute”

Un’altra voce autorevole si unisce a quelle di LeBron James e Giannis Antetokounmpo riguardo il prossimo All Star Game, organizzato in extremis ad Atlanta il prossimo 7 marzo quando sembrava che invece non si dovesse disputare quest’anno a causa della pandemia. Kawhi Leonard, al termine della partita di ieri notte contro Boston, si è schierato al fianco dei colleghi, criticando la decisione della NBA.

Secondo Leonard, si sarebbero messi i soldi prima della salute, ma questo non lo sorprende. “Non sono sorpreso dalla decisione. Sappiamo tutti perché giocheremo, ci sono i soldi…” – ha commentato la stella dei Clippers – “Di base stiamo mettendo i soldi prima della salute. Anche ora stiamo giocando delle partite mentre la pandemia è ancora in corso, nonostante tutti i protocolli”.

