Kawhi Leonard sull’All-Star Game: “Non penso che cambiare format aumenti la competitività”

Kawhi Leonard questa notte giocherà il suo 7° All-Star Game della carriera: come per tutti, anche per la star dei Los Angeles Clippers si tratta di una “prima volta” con questo nuovo format. La NBA infatti, per sperare di accrescere l’appeal della partita calato molto negli ultimi anni, ha deciso di trasformare l’evento in un triangolare con squadre composte da minimo 8 giocatori ciascuna. Per aumentare la competitività, due di queste squadre sono composte da giocatori statunitensi, mentre la terza, il Team World, solo da atleti internazionali a partire da Luka Doncic, Nikola Jokic e Victor Wembanyama.

Secondo Leonard, però, cambiare format non è la strada per portare i giocatori a fare seriamente: “Con le squadre divise in questo modo non sai nemmeno con chi stai giocando o qual è il punteggio… Preferirei semplicemente Est contro Ovest, scendere in campo, sfidarsi e vedere qual è il risultato. Non credo che un cambio di format ti porti a competere”.

Kawhi Leonard said he doesn’t understand the All-Star Game format and wants to see it go back to East vs. West. “With the teams split up you don’t really know who you’re playing with or what the score is… I rather it just be East and West and just go out there and compete and… pic.twitter.com/uIBqKk9ZRg — Joey Linn (@joeylinn_) February 14, 2026

Al momento sembra che ci siano due correnti di pensiero tra i giocatori presenti all’All-Star Game: coloro che vorrebbero dare nuovo smalto alla partita, e chi invece non è interessato a giocare duramente. Nelle scorse settimane giocatori come Wembanyama e Jamal Murray avevano manifestato l’intenzione di rendere l’All-Star Game di quest’anno una competizione seria.