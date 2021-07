Keith Langford può tornare a giocare in Serie A?

Potrebbe essere Keith Langford il grande colpo di mercato della Vanoli Cremona. Secondo TotalBasket, sito greco, l’americano sarebbe in trattativa avanzata con il club lombardo, che potrebbe quindi riportarlo in Italia. Langford nelle ultime due stagioni ha giocato all’AEK Atene e l’ultima esperienza italiana risale a quella con l’Olimpia Milano dal 2012 al 2014.

Tra l’altro per Langford, qualora firmasse per Cremona, si tratterebbe di un ritorno. La guardia vestì la maglia del Gruppo Triboldi Basket, predecessore della Vanoli Cremona dal 1999 al 2011 prima dell’arrivo di Aldo Vanoli, nella stagione 2006-07. Keith Langford, 38 anni il prossimo settembre, ha vinto due volte l’Alphonso Ford Trophy come miglior marcatore della stagione di Eurolega, l’ultima nel 2017, e nella stagione 2019-20 è stato MVP di Basketball Champions League. Nell’ultima BCL, il veterano ha segnato 17.5 punti di media in 12 partite.