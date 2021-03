Kelly Oubre Jr ha rilasciato dichiarazioni preoccupanti sulla prossima stagione con gli Warriors

La trade deadline è alle spalle e, alla fine, salvo le cessioni Brad Wanamaker e Marquese Chriss, i Golden State Warriors non si sono mossi: niente Bogdan Bogdanovic, né cessione di Kelly Oubre Jr, che rimane in scadenza in estate. La franchigia della California sembrerebbe disposta a rinnovarlo, ma come riportato nei giorni scorsi avrebbe qualche perplessità sul fatto che l’ex Suns possa accettare un ruolo di sesto uomo una volta che rientrerà Klay Thompson.

E lo stesso Oubre Jr, dopo la partita contro Sacramento di ieri notte, non ha rilasciato dichiarazioni rassicuranti in questo senso. Scordatevi i “sono disposto a fare di tutto per la squadra”: il giocatore ha implicitamente detto che non apprezzerebbe troppo un ruolo in uscita dalla panchina. “Posso offrire molto di più che uscire dalla panchina” ha dichiarato Oubre Jr, che in questa stagione sta mantenendo 15.2 punti e 5.8 rimbalzi di media partendo sempre in quintetto.

"I can offer a lot more than coming off the bench." Kelly Oubre on his comfort level if he re-signs with the Warriors and has to come off the bench pic.twitter.com/UYM5b7YnIj — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 26, 2021

