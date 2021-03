Kelly Oubre Jr ha spiegato perché ha avuto gravi difficoltà all’inizio di questa stagione

Nelle ultime settimane prima dell’All Star Break, Kelly Oubre Jr aveva iniziato ad ingranare dopo una partenza stagionale ai limiti dell’imbarazzante: il giocatore, arrivato via trade da Phoenix nella offseason, ha tirato con poco più del 20% da tre punti tra dicembre e gennaio, per poi vedere i propri numeri salire da febbraio in poi. A febbraio, Oubre non solo ha tirato col 43% da dietro l’arco ma ha anche segnato 20.1 punti di media, con i Golden State Warriors che hanno avuto un record positivo di 8-7.

In un’intervista a The Athletic, Oubre Jr ha spiegato perché secondo lui è partito così male:

Quando sono arrivato qui agli Warriors avevo tanta pressione per la situazione salariale, visto che sono nell’ultimo anno di contratto. È una nuova squadra e vorrei tanto renderla casa mia anche per il futuro. Mi stavo mettendo addosso troppa pressione. Quando ho liberato la mente ed ho messo concentrazione ed energia nel mio lavoro e in quella che è la cosa più importante della mia vita, penso che abbia svoltato.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.