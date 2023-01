Kemba Walker a Milano? Arrivano anche delle smentite

Tra ieri sera e questa mattina, con la notizia riportata dalla Gazzetta dello Sport, sembrava fatta per l’arrivo di Kemba Walker all’Olimpia Milano. L’americano, che in questa stagione ha disputato solo qualche partita con Dallas ed è ora free agent, avrebbe dovuto sostenere le visite mediche in queste ore, secondo quanto era stato scritto. Secondo Aris Barkas di Eurohoops però le cose starebbero diversamente, e anzi Milano e Walker non si sarebbero proprio mai parlati. Il report è stato confermato anche da BasketNews.

Despite reports from Italian media about a deal between Milan and Kemba Walker, per Eurohoops sources things are totally different. There’s no contact between the two sides and Milan has not yet decided if they will add a player due to Kevin Pangos injury. More at @Eurohoopsnet — Aris Barkas (@arbarkas) January 14, 2023

Insomma, due notizie opposte che non chiariscono per nulla la situazione intorno a Walker. Il quattro volte All Star potrebbe rimettersi in gioco per 6 mesi in EuroLega, provando a trascinare Milano a degli insperati Playoff, per poi provare a tornare in NBA dalla prossima stagione. L’accordo di cui si era parlato con l’Olimpia era infatti solo per questa stagione, con uno stipendio intorno al mezzo milione di euro. D’altronde Kemba Walker non ha certo bisogno di soldi, visto che percepisce ancora 27 milioni di dollari dagli Oklahoma City Thunder.