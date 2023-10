Kemba Walker, che DELUSIONE l’esordio in EuroLega!

Kemba Walker ha giocato questa sera in casa della Stella Rossa Belgrado la sua prima gara di sempre in EuroLega e diciamo che non ha proprio fatto faville, anzi. L’ex All-Star ha giocato poco più di 10 minuti e ha chiuso con solo 2 punti a referto, arrivati entrambi dalla lunetta, perché ha sbagliato tutti e 3 i tiri tentati, 2 da due e 1 da tre.

Onestamente ci saremmo aspettati di più da parte di un fenomeno come Kemba Walker in EuroLega però è anche vero che ha giocato solo una decina di minuti e si vedeva che non fosse al 100%. Ha giocato abbastanza in punta di piedi e ha semplicemente assaggiato il basket europeo. Per fortuna però monegaschi sono riusciti comunque a vincere a Belgrado con 18 punti e 11 assist di Mike James.

L’ex New York Knicks e Boston Celtics avrà fortunatamente tempo e modo per fare meglio in Europa, a partire già da venerdì sera in casa contro l’ALBA Berlino di Matteo Spagnolo e Gabriele Procida.

Stiamo a vedere se riuscirà a fare meglio sin da subito oppure il suo periodo di ambientamento in Europa sarà abbastanza lungo, a differenza di quanto accaduto – per esempio – a Shabazz Napier, che ha fatto il fenomeno praticamente sin da subito con la maglia dell’Olimpia EA7 Milano.

