In un debutto molto atteso in EuroLega, la point guard dell’AS Monaco Kemba Walker è tornata sul campo da basket con un’apparizione di 10 minuti contro lo Stella Rossa Belgrado in una Stark Arena gremita. L’apparizione di Walker ha segnato la sua prima partita dopo quasi 10 mesi. Dopo la partita, Kemba ha espresso la sua grande gioia per essere tornato in campo:

“Sono felicissimo, onestamente. Sono felice di essere in campo. Anche i miei compagni di squadra sono molto contenti per me. È una sensazione fantastica giocare la mia prima partita qui contro questa squadra e in questa atmosfera. È stato fantastico e mi sono divertito molto”.

L’atmosfera alla Stark Arena ha lasciato un’impressione indelebile su Kemba Walker, che ha subito elogiato gli appassionati tifosi serbi.

“Mi è piaciuto ogni secondo. Questi tifosi sono fantastici. Tifano per la loro squadra per tutta la notte. Lo apprezzo molto”.

Nonostante l’ingresso in campo di Walker fosse arrugginito, il Monaco guidato da Mike James è riuscito a conquistare la prima vittoria nella stagione 2023-24 di EuroLeague e attualmente ha un record di 1-2. Stiamo a vedere se le prestazioni di Kemba miglioreranno nelle prossime settimane.

