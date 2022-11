Dopo il buyout da parte dei Detroit Pistons, con i quali non è mai sceso in campo, Kemba Walker ha trovato una nuova squadra in NBA. Come riportato da Marc Stein, Walker è vicinissimo alla firma fino al termine della stagione con i Dallas Mavericks, andando a rinforzare la franchigia di Luka Doncic.

The Mavericks are nearing a deal to sign former All-Star guard Kemba Walker, league sources tell me.

Full story here via my Substack: https://t.co/POHTACkicK

— Marc Stein (@TheSteinLine) November 28, 2022