Kemba Walker torna in campo ma non in una Lega… classica

Kemba Walker, quattro volte All-Star NBA, è pronto a tornare sul parquet. Il playmaker statunitense sarà protagonista nella stagione 2025 della BIG3, la lega di basket 3 contro 3 fondata da Ice Cube, che negli ultimi anni ha attirato sempre più ex stelle NBA.

Secondo quanto riportato da Chris Haynes, esperto insider NBA, Walker ha raggiunto un accordo per unirsi alla BIG3 nella prossima stagione. La notizia segna un nuovo capitolo nella carriera di uno dei giocatori più elettrizzanti della sua generazione.

Walker è noto per la sua esperienza con i Charlotte Hornets, dove ha lasciato un’impronta indelebile diventando miglior realizzatore di sempre della franchigia. Le sue giocate spettacolari, i crossover fulminei e i tiri decisivi lo hanno portato a guadagnare quattro convocazioni consecutive all’All-Star Game dal 2017 al 2020.

Four-time NBA All-Star point guard Kemba Walker has reached an agreement to play for @IceCube’s @TheBig3 for the 2025 season, league sources tell me. pic.twitter.com/yxb9gGDbdc

