Kendrick Nunn salta il derby contro l’AEK: deve andare a prendere il passaporto del Qatar

Il Panathinaikos questo weekend affronterà il caldissimo derby di Atene, non quello contro l’Olympiacos ma quello contro l’AEK. Per l’occasione sarà però privo della sua stella, Kendrick Nunn, non per infortunio o squalifica, ma per un motivo molto più insolito. Lo statunitense ha ricevuto l’autorizzazione del Pana per volare in Qatar e completare le pratiche per ottenere il passaporto del Paese mediorientale, con il quale ha un accordo per giocare in Nazionale per i prossimi 5 anni.

Nunn, che ha un passato anche in NBA con Heat e Lakers ma che in Europa è diventato una superstar in breve tempo, avrebbe firmato un contratto che gli farà guadagnare circa 10 milioni di euro per giocare col Qatar. Cifre non confermate ufficialmente, ma che sono state riportate da varie fonti.

Il Qatar disputerà la prossima FIBA World Cup nel 2027 in qualità di Paese ospitante e Nunn sarà con ogni probabilità il volto del Mondiale. Nato a Chicago, l’esterno statunitense sta segnando 20.3 punti di media in EuroLega in questo avvio di stagione.