Kendrick Perkins lancia un avvertimento “spaventoso” all’NBA nel caso in cui Chris Paul si dovesse unire a LeBron

Non è un segreto che la superstar dei Los Angeles Lakers, LeBron James, sia un buon amico di Chris Paul. È anche noto che tra i suoi compagni di banana boat (insieme a Dwyane Wade e Carmelo Anthony), ora è solo Paul con cui LeBron non ha avuto la possibilità di essere compagno di squadra. Bene, questo potrebbe diventare realtà nel prossimo futuro dopo che i Phoenix Suns hanno deciso di tagliare CP3 dal loro roster.

Un altro degli ex compagni di squadra di LeBron, Kendrick Perkins, è all-in sulla prospettiva di Chris Paul vada ai Lakers. Nella sua mente, Big Perk crede che LeBron trarrebbe notevoli vantaggi dall’aggiunta di CP3 alla propria squadra:

“Chris Paul ai Lakers darebbe una scossa al campionato. Tu sai perché? Abbiamo sentito LeBron James parlare di ritiro e sappiamo dannatamente bene che non andrà da nessuna parte. Ma quello che mi ha fatto capire è che sta perdendo un po’ di motivazione in questo momento. Fare coppia con uno dei suoi grandi amici, CP3, gli darebbe quel quid in più per dire: ‘Sai una cosa, sono entusiasta di tornare alla prossima stagione’ “.

Perkins ha poi sottolineato che in realtà non si tratta solo di LeBron. Anthony Davis sarebbe anche un grande beneficiario del potenziale arrivo di Paul in quanto abbina AD a un playmaker di livello Hall of Fame:

“L’ultima volta che i Lakers hanno vinto un campionato, non posso insistere abbastanza sull’importanza di Rajon Rondo per Anthony Davis. Riesci a immaginare CP3 e AD nel pick-and-roll? Sarebbero pericolosissimi!”.

