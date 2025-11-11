faried

Kenneth Faried, che esordio in EuroLega con il Panathinaikos

Kenneth Faried, arrivato ad Atene nei giorni scorsi, aveva dichiarato di voler dimostrare di poter fare ancora la differenza nonostante i 36 anni. L’ex giocatore dei Denver Nuggets ha tenuto fede alla parola data, almeno per quel che riguarda il suo debutto con la maglia del Panathinaikos. Faried è sceso in campo contro il Paris Basketball in EuroLega questa sera, chiudendo con una super prestazione da 17 punti, 10 rimbalzi e 3 stoppate (compresa una senza una scarpa) in appena 23′.

Faried, visto a Reggio Emilia nella passata stagione, ha tirato 5/9 dal campo e 7/11 ai liberi, subendo in totale 7 falli. Un vero e proprio rebus sotto canestro per il Paris Basketball, sommerso dal Pana nel secondo quarto e alla fine sconfitto 95-101. “Faried è stato ciò che ci è mancato nelle ultime 2-3 partite” ha dichiarato Ergin Ataman in conferenza stampa.

Nella stagione 2021-22 Faried aveva già disputato 7 partite in EuroLega con il CSKA Mosca, ma in quell’occasione era andata decisamente male e la sua esperienza in Russia si era conclusa con 2.3 punti di media.

