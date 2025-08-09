Kenneth Faried si allontana da Reggio Emilia, può diventare un’opzione per la Virtus Bologna

Kenneth Faried probabilmente non giocherà a Reggio Emilia nella prossima stagione. Dopo la fiducia iniziale per una conferma, l’americano ora è sempre più lontano dalla conferma in biancorosso, come riportato dalla Gazzetta di Reggio. La distanza tra Faried e Reggio Emilia sarebbe sia economica che legata ad altri aspetti, ecco allora che il lungo potrebbe diventare un’opzione per la Virtus Bologna.

Le V Nere sono ancora alla ricerca dell’ultimo tassello per completare il roster, dopo che è sfumato Charles Bassey, deciso a voler restare in NBA. Faried sarebbe un’aggiunta importante: nella sua prima esperienza in Italia infatti ha mantenuto 8.3 punti e 7.2 rimbalzi di media in LBA. L’ex Denver Nuggets ha concluso la stagione in Porto Rico, con i Cangrejeros de Santurce, ma ora è di nuovo free agent. Secondo La Prealpina, la Virtus starebbe sondando il terreno e non si escludono sviluppi nei prossimi giorni.