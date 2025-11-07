faried

Kenneth Faried torna in Europa: firmerà con una delle favorite di EuroLega

Coppe Europee Eurolega Home
Francesco ManziLascia un Commento su Kenneth Faried torna in Europa: firmerà con una delle favorite di EuroLega

Per gran parte della scorsa estate Kenneth Faried è stato protagonista di un tira-molla con la Pallacanestro Reggiana, salvo poi non trovare l’accordo per rimanere in biancorosso dopo i mesi positivi della passata stagione. L’americano si era dovuto “accontentare” del campionato di Taiwan, firmando con i Tainan TSG GhostHawks, squadra alla quale ora verrà pagato un buyout.

Faried infatti tornerà in Europa firmando con il Panathinaikos, squadra che nelle ultime settimane ha incassato le notizie degli infortuni di Mathias Lessort e Richaun Holmes. Il primo dovrebbe ormai essere prossimo al rientro, mentre Holmes ne avrà ancora per qualche settimana. In più, il turco Omar Yurtseven non starebbe convincendo Ergin Ataman nonostante 8.8 punti e 4.8 rimbalzi di media in EuroLega.

Kenneth Faried, che compirà 36 anni tra pochi giorni, ha mantenuto 8.3 punti e 7.2 rimbalzi di media in LBA nella passata stagione. Quando ancora giocava in NBA, è stato per anni un elemento importante nei Denver Nuggets e con Team USA ha vinto un oro mondiale nel 2014.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

faried

Kenneth Faried si allontana da Reggio Emilia, può diventare un’opzione per la Virtus Bologna

Francesco Manzi
holmes panathinaikos

Panathinaikos, arriva un altro colpo di mercato dalla NBA

Francesco Manzi
valanciunas nba Panathinaikos

I Denver Nuggets hanno bloccato la firma di Jonas Valanciunas col Panathinaikos

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.