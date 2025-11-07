Kenneth Faried torna in Europa: firmerà con una delle favorite di EuroLega

Per gran parte della scorsa estate Kenneth Faried è stato protagonista di un tira-molla con la Pallacanestro Reggiana, salvo poi non trovare l’accordo per rimanere in biancorosso dopo i mesi positivi della passata stagione. L’americano si era dovuto “accontentare” del campionato di Taiwan, firmando con i Tainan TSG GhostHawks, squadra alla quale ora verrà pagato un buyout.

Faried infatti tornerà in Europa firmando con il Panathinaikos, squadra che nelle ultime settimane ha incassato le notizie degli infortuni di Mathias Lessort e Richaun Holmes. Il primo dovrebbe ormai essere prossimo al rientro, mentre Holmes ne avrà ancora per qualche settimana. In più, il turco Omar Yurtseven non starebbe convincendo Ergin Ataman nonostante 8.8 punti e 4.8 rimbalzi di media in EuroLega.

The need of Panathinaikos to get a center with a contract until the end of the season limited the available options, and the Greek club has already bought out the player from his team in Taiwan https://t.co/WtCUB2ZOpP — Aris Barkas (@arbarkas) November 7, 2025

Kenneth Faried, che compirà 36 anni tra pochi giorni, ha mantenuto 8.3 punti e 7.2 rimbalzi di media in LBA nella passata stagione. Quando ancora giocava in NBA, è stato per anni un elemento importante nei Denver Nuggets e con Team USA ha vinto un oro mondiale nel 2014.