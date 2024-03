Kenneth Lofton Jr, INCREDIBILE prestazione in G-League

Kenneth Lofton Jr qualche settimana fa aveva firmato un two-way contract con gli Utah Jazz, anche se finora non è mai sceso in campo con la nuova squadra. Lo sta invece facendo in G-League, dove veste la maglia dei Salt Lake City Stars risultando uno dei migliori giocatori della Lega. Lofton Jr in questa stagione ha disputato 17 partite in NBA tra Memphis e Philadelphia, sono invece 15 le gare in G-League dove ha ben altri numeri: 27.8 punti, 9.9 rimbalzi e 4.1 assist di media.

Ieri notte, nella partita tra Stars e G-League Ignite (squadra che la NBA cancellerà a partire dall’anno prossimo), Lofton Jr ha tirato fuori una prestazione assurda: 52 punti e 16 rimbalzi nella vittoria 120-108, tirando 20/29 dal campo: il tutto in appena 34′ sul parquet.

Non è la prima volta che Kenneth Lofton Jr gioca una gara di questo tipo: l’anno scorso al termine della stagione regolare i Grizzlies gli diedero una chance schierandolo per 40′ contro i Thunder. Lui rispose con 42 punti e 14 rimbalzi, di gran lunga career-high e una delle 4 partite della scorsa stagione in cui è andato in doppia cifra per punti.