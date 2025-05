Kenny Atkinson ha vinto il premio di Coach of the Year 2024-25

I Cleveland Cavaliers sono stati assoluti protagonisti della stagione regolare 2024-25, chiudendo primi nella Eastern Conference per la prima volta dal 2016. Gran merito è stato di Kenny Atkinson, che dopo qualche anno da assistente a Golden State la scorsa estate è tornato a sedersi su una panchina come head coach guidando la squadra dell’Ohio ad un record di 64-18, la seconda miglior stagione della storia della franchigia dopo il 2008-09 (in quella stagione i Cavs vinsero 66 partite).

Cleveland ha iniziato la stagione 15-0 ed ha realizzato un’altra striscia di 16 vittorie consecutive tra febbraio e marzo, affermandosi come la seconda miglior squadra della NBA dietro gli Oklahoma City Thunder (68-14). Atkinson, alla sua seconda esperienza da capo-allenatore dopo quella comunque positiva ai Brooklyn Nets tra il 2016 e il 2020, ha così vinto il suo primo titolo di Coach of the Year in carriera. La NBA lo ha annunciato nella notte: battuta la concorrenza degli altri due finalisti, JB Bickerstaff dei Detroit Pistons e Ime Udoka degli Houston Rockets.

Kenny Atkinson ha ottenuto 401 punti nelle votazioni per il Coach of the Year, davanti a Bickerstaff (305) e Udoka (113).