Kentavious Caldwell-Pope, pochi minuti dopo aver preso casa a Philadelphia un fulmine colpisce l’edificio

Kentavious Caldwell-Pope è uno dei giocatori che i Philadelphia 76ers hanno preso durante la offseason per completare la squadra dopo la firma di LeBron James. Il veterano, che si è liberato tramite buyout dai Memphis Grizzlies, è arrivato in città nei giorni scorsi dopo le vacanze e si sta sistemando con la famiglia. È stato però vittima di un episodio quasi surreale per tempismo e gravità, subito dopo aver concluso l’affare per la sua nuova casa in un grattacielo di Philadelphia: la storia è stata raccontata da sua moglie, McKenzie Caldwell-Pope.

“Un piccolo aneddoto. Ho dovuto incontrare gli addetti al trasloco da Memphis a Philadelphia. Quando sono arrivata in città, mi sono vista col coordinatore del trasloco e tutto stava andando bene. Ero lì da circa 30 minuti e, poco dopo aver firmato il contratto di leasing, ho sentito il botto più forte della mia vita. All’improvviso inizia a cadere roba dal soffitto ed entra acqua. Tutti iniziano a urlare e scappiamo fuori. Mentre uscivamo c’erano almeno 6-7 centimetri di acqua in casa. Abbiamo dovuto scendere 14 piani di scale per metterci in salvo. Erano le Cascate del Niagara, non una semplice perdita. Era successo qualcosa di brutto, ci chiedevamo dove fossero finiti i traslocatori. Erano bloccati in ascensore perché l’edificio era stato colpito da un fulmine e lo aveva rotto. Non potevano uscire. Sono arrivati i vigili del fuoco e poi dopo delle ore anche gli elettricisti. Spengono le sirene e tutto il resto, ci dicono che eravamo stati colpiti da un fulmine e che c’era una possibilità su 400 milioni che accadesse” ha raccontato la donna sui social.

Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma il fulmine ha ovviamente provocato gravi danni all’edificio dove Caldwell-Pope pianificava di trasferirsi. Sicuramente non il migliore degli inizi nella nuova città.