Kenyon Martin e Gilbert Arenas: “Caitlin Clark non segnerebbe nemmeno un punto nella Big3”

È notizia di poche ore fa che Ice Cube, proprietario e organizzatore della BIG3, avrebbe presentato un’offerta stratosferica alla stellina del college basketball femminile Caitlin Clark, mettendo sul piatto ben 5 milioni di dollari per veder giocare la guardia tiratrice di Iowa nella lega di 3 contro 3 più famosa al mondo.

La notizia ha fatto il giro del mondo, vista la popolarità di Caitlin Clark, recentemente diventata la miglior marcatrice all time del basket collegiale americano, e i commenti non si sono fatti attendere, in particolare da parte di chi la BIG3 la conosce bene. In modo negativo si è espresso l’ex stella NBA Kenyon Martin:

“La BIG3 è appena un livello sotto il basket che si gioca in prigione, vi immaginate la Clark marcata da uno come Reggie Evans? Su quel campo non segnerebbe nemmeno un punto, non scherziamo”.

A Martin fa eco Gilbert Arenas: