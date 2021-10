Kerr non accetta lo sgarbo fatto dall’NBA a Thompson e Draymond Green

I Golden State Warriors sono stati una delle più grandi squadre che abbia mai giocato in NBA. Erano una forza inarrestabile durante il loro periodo di massimo splendore, vincendo tre titoli in quattro anni. Ecco perché è stato uno shock per alcuni fan quando Klay Thompson e Draymond Green, due figure chiave per quella dinastia degli Warriors, non sono stati inclusi nella lista dei migliori 75 della NBA.

Il capo allenatore degli Warriors, Steve Kerr, pensa certamente che il duo appartenga a quella lista. In conferenza stampa Kerr ha affermato che Thompson e Green sono stati eliminati per errore dalla lista dell’NBA.

“Basta guardare la lista e poi pensare alla storia della NBA… come ti distingui? Sembra che ci siano circa 50 o 60 ragazzi che sono automatici… Penso decisamente che entrambi i ragazzi siano tra i primi 75, basandosi solo sulla vittoria e sul basket su entrambe le metà campo e su tutto ciò che conta davvero più delle statistiche. Ciò che conta è se stai vincendo i campionati, questo è ciò che conta”.

Kerr says he "definitely thinks" Draymond and Klay are top 75 players in NBA history pic.twitter.com/luB8ld8E7d — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) October 22, 2021

E voi cosa ne pensate? Ha ragione Steve Kerr quando parla di Thompson e Green sulla lista dei migliori 75 NBA di sempre?

Leggi anche: NBA 75th Anniversary Team: si completa la lista… con 76 nomi