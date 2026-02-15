keshad johnson

Keshad Johnson ha vinto uno Slam Dunk Contest ancora mediocre

Francesco Manzi

I nomi non c’erano, e nemmeno Mac McClung, che negli ultimi anni aveva almeno in parte riportato attenzione sullo Slam Dunk Contest: la competizione di quest’anno vedeva la partecipazione di Carter Bryant, Jase Richardson, Jaxson Hayes e Keshad Johnson, che alla fine si è affermato come vincitore. Il giocatore dei Miami Heat, al suo secondo anno in NBA (meno di 8′ di media in campo), si è presentato con grande entusiasmo e ha sfoggiato alcune schiacciate degne di nota. La prima in assoluto della sua serata è stata saltando il rapper E-40 portandosi una mano dietro la testa, mentre nella finale contro Carter ha sfiorato i 50 punti della giuria con un’altra bella schiacciata.

Alla fine però Johnson ha vinto solo per gli errori di Bryant, che in finale ha prima preso l’unico 50 della serata e poi, sulla schiacciata decisiva (gli serviva 47.5 per vincere), si è inceppato, perdendo tempo e alla fine concludendo con un “normale” 360° che ovviamente non è bastato.

In generale però la competizione di quest’anno è tornata nella mediocrità pre-McClung: in assenza di grandi nomi tra i partecipanti, nemmeno lo spettacolo è stato all’altezza. Hayes, sul quale c’erano grandi aspettative, si è “mangiato” la prima schiacciata cambiando idea in corsa e alla fine concludendo con qualcosa di davvero poco spettacolare, per il contesto. Richardson ha forse fatto peggio: sulla sua seconda schiacciata ha sbagliato i tempi ed è caduto rovinosamente a terra, sbattendo anche la testa e facendo spaventare tutti per un attimo. Alla fine anche la finalissima è stata spettacolare ma a metà, visto che è stata decisa più dai demeriti di Bryant che per la reale superiorità di Johnson.

