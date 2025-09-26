Kevin Durant a capo della nuova NBA Europe?

Il progetto NBA Europe si fa sempre più concreto. Lo dimostra il coinvolgimento diretto di Kevin Durant, svelato da Forbes.
KD qualche mese fa ha acquistato una quota di minoranza (circa il 2%) del Paris Saint-Germain. L’operazione sarebbe stata solamente il primo passo della sua discesa in campo nel progetto NBA Europe, di cui spuntano le cifre. Un investimento da circa 500 milioni di dollari da parte della lega guidata da Adam Silver che dovrebbe affidare un ruolo chiave a Kevin Durant.
Sarà dunque KD uno degli uomini maggiormente impegnati in prima linea per lo sbarco della NBA in Europa. Un’idea che però non si dovrebbe concretizzare in tempi brevi, visto che la partenza sarebbe prevista per il 2027 o addirittura 2028. Un cantiere aperto, insomma, da affidare nelle mani di Durant. La cosa tra l’altro fornisce anche spunti molto interessanti sul suo ritiro dal basket giocato. Difficile pensare di coordinare una operazione del genere continuando la carriera da professionista.
Gli ultimi rumors danno l’EuroLega un po’ più defilata con la NBA che invece tiene caldissimi i contatti con la FIBA. Novità sulla formula del nuovo torneo che vedrebbe la partecipazione di 16 squadre a stagione: 12 fisse e 4 variabili in base ai meriti sportivi. Insomma, una lega semi-chiusa in grado di coniugare la stabilità della certezza di partecipazione (tipica del business model dello sport americano) con una parte legata ai risultati, cara al pubblico europeo.
Potrebbe così nascere una nuova contrapposizione fra Durant e LeBron James. Diverse voci, infatti, danno LBJ interessato a investire su una lega parallela nel Vecchio Continente, come testimonia l’incontro in barca di questa estate con il potente agente Misko Raznatovic, volutamente reso pubblico via social dai diretti interessati.
