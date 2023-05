Kevin Durant a Monaco per veder giocare l’amico Mike James

Dopo aver conquistato il terzo posto nella Final Four di EuroLeague a Kaunas, il Monaco si è concentrato nei playoff di Betclic Elite in Francia e ha sconfitto il SIG Strasburgo 88 a 84 in gara-1 dei Quarti di Finale, con Kevin Durant lì a guardarli in tribuna.

La superstar dell’NBA e giocatore dei Phonix Suns è un buon amico di Mike James del Monaco e lo ha già visto in azione la scorsa stagione, ma dato che è fuori dai playoff NBA, ha deciso di utilizzare parte del suo tempo libero per viaggiare in Europa e mostrare nuovamente il proprio sostegno a Mr. James.

Durant e James hanno giocato insieme con i Brooklyn Nets e uno dei migliori marcatori nella storia della NBA ha partecipato a gara-4 e 5 dei playoff di EuroLeague della scorsa stagione tra Monaco e Olympiacos al Gaston Medecin a Monaco e al Peace and Friendship Stadium del Pireo.

😎 𝐊𝐞𝐯𝐢𝐧 𝐃𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭 ʙᴀᴄᴋ ɪɴ ᴅᴀ ʜᴏᴜsᴇ 📌#PlayoffsBetclicELITE pic.twitter.com/bl4V7LNqMo — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) May 24, 2023

James ha rivelato prima della Final Four che Durant non sarà presente a Kaunas poiché “non vuole essere in Lituania in estate”, ma alla fine il due volte campione NBA è arrivato a Monaco per fare il tifo per l’amico.

Leggi anche: I piani di mercato dei Los Angeles Lakers per convincere LeBron James a continuare