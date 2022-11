Kevin Durant a Philadelphia è ancora possibile, ma c’è un problema

I Philadelphia 76ers avevano precedentemente espresso interesse ad acquisire Kevin Durant quando la star dei Brooklyn Nets aveva chiesto una trade nell’offseason del 2022. Ora, secondo un report, i Sixers potrebbero contrattare di nuovo con la franchigia di Brooklyn.

Secondo un dirigente della Eastern Conference che ha parlato con Sean Deveney di Heavy Sports, i Sixers rimangono sicuramente interessati alla trade per Durant. Tuttavia, la domanda più grande è se i Nets potrebbero interessati, considerando il fiasco di James Harden.

“Non c’è dubbio che i Sixers abbiano chiesto Durant, lo hanno fatto in estate e continueranno a chiedere di lui. Ma i Nets sono un po’ scoraggiati a causa della trade di Ben Simmons perché si sentono ‘fregati’ nell’aver dato via James Harden. I Sixers li hanno convinti una volta, i Nets vogliono tornare indietro e dire, ‘OK, certo, faremo anche un accordo con KD’ “.

Se i Sixers sono seriamente intenzionati ad aggiungere Durant, c’è anche la domanda su cosa sarebbero disposti a mettere sul piatto. Sicuramente Tyrese Maxey deve essere nel pacchetto.

“La cosa principale, però, è che Tyrese Maxey venga inserito nell’accordo. Perché i Nets potrebbero non trovare un giovane giocatore migliore di lui in qualsiasi affare per Durant. Maxey, Tobias Harris e Matisse Thybulle funzionerebbero, ma i Nets non otterrebbero alcuna scelta nell’accordo perché Philly non può offrirne nessuno in questo momento. Se questo è tutto ciò che c’è sul tavolo, Brooklyn dovrebbe rifiutare”.

Leggi anche: Tutte le City Edition NBA 2022-23, dalla più brutta alla più bella