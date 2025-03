Kevin Durant ai Dallas Mavericks? I Phoenix Suns fissano il prezzo

Con tutta probabilità Kevin Durant lascerà i Phoenix Suns a fine stagione.

L’impatto di KD in Arizona non è stato quello sperato perciò i Suns sembrano intenzionati a cambiare strategia. Tra le franchigie interessate ci sarebbero i Dallas Mavericks. Il GM Nico Harrison vorrebbe comporre un super trio con Anthony Davis e Kyrie Irving. L’operazione non convince la fan base dei Mavs, inferocita con il dirigente dopo la cessione di Luka Doncic ai Lakers in cambio di Anthony Davis, ben presto infortunatosi.

Durant, 37 anni, ha un solo anno residuo di contratto ma con un pesantissimo stipendio da quasi 55 milioni di dollari. Per cederlo Phoenix vorrebbe chiedere almeno tre scelte al primo giro di vari Draft e un giocatore giovane di prospettiva. I Mavericks al momento non hanno la possibilità di scegliere nel 2027 e hanno delle clausole che consentono ad altra franchigie di scambiare le loro prime scelte 2028, 2029 e 2030. Insomma, Dallas non possiede grandi asset in prospettiva futura e sembra intenzionata a scambiarli per un giocatore al tramonto della carriera, per quanto fenomenale. Un’altra idea che sta facendo montare la protesta dei tifosi sui social.