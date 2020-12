Kevin Durant ha fatto trasparire di non provare particolari emozioni in vista del suo ritorno in campo in una partita ufficiale. La stella dei Brooklyn Nets ha parlato anche delle sue condizioni fisiche, specificando di non essere ancora al meglio: “Sono stato un anno e mezzo senza giocare un match, senza affrontare la fisicità e la velocità di una gara NBA – ha dichiarato a The New York Daily News -, perciò mi servirà un po’ di tempo per abituarmi e per mettere minuti nelle gambe”.

Kevin Durant said he didn’t feel 100% just yet https://t.co/FmhTUa2406 — Kristian Winfield (@Krisplashed) December 20, 2020

Anche il coach, Steve Nash, ha parlato delle condizioni della sua star, dicendosi ottimista ma ammettendo che non è ancora (comprensibilmente) al 100%: “È intorno al 90% ma non so di preciso se sia proprio al 90% o al 99%”, ha spiegato l’allenatore.

Steve Nash on what percent Kevin Durant is now entering the regular season: “It’s tough but he’s in the 90s, whether it’s 90, or 99, I don’t know.” Says it’s tough to judge where he is before the team plays regular season games. — Kristian Winfield (@Krisplashed) December 20, 2020

