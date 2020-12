Kevin Durant commenta il suo ritorno in campo

Nella notte Kevin Durant è finalmente tornato a giocare una partita, seppur non ufficiale. Nel suo debutto con la maglia dei Brooklyn Nets, a distanza di un anno e mezzo dall’ultima volta sul parquet, KD si è ben comportato contro gli Washington Wizards, realizzando 15 punti in 23 minuti.

A fine gara Durant ha commentato così il suo ritorno.

Ero nervoso, aveva un po’ d’ansia perché ho aspettato a lungo questo momento. Sono stato nove, dieci mesi a pensare come sarebbe stata la fase successiva della mia carriera. Comunque ho avuto sensazioni positive, mi sono sentito di nuovo un giocatore, non penso di aver fatto una grande partita ma ci sono stati dei momenti in cui sono riuscito ad essere solido.