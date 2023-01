Kevin Durant critica Shaq, la risposta di O’Neal è al vetriolo

Botta e risposta via social fra Kevin Durant e Shaquille O’Neal.

Tutto nasce da una frase irriverente, come al solito, di Shaq durante una diretta di ESPN. A O’Neal è stato chiesto un parere sul passaggio di Rui Hachimura ai Los Angeles Lakers, lui ha risposto di non conoscere il giocatore perché si interessa solamente dei top player: “Se non sei fra i primi dieci giocatori della lega, io non ti conosco. Di sicuro non mi metto a guardare i Bullets (vecchio nome di Washington, ndc) o gli Wizards”.

Durant ha retwittato lo spezzone della diretta aggiungendo (scherzosamente): “Quindi Shaq non sa nulla di basket?”.

La risposta di O’Neal è arrivata sotto un altro tweet di KD, non correlato all’argomento. Shaq è andato sul personale, parlando dei problemi di calvizie incombente di Durant, sempre con ironia.

Io non saprò niente di pallacanestro ma so quando rasarmi i capelli a zero o comunque tagliarli quando arriva la stempiatura. Con affetto, l’autista del bus.

Durant però l’ha presa con filosofia, ammettendo di essere stato “asfaltato”.