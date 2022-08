Kevin Durant dà a Tsai un ultimatum: “O io o loro!”. Chi sceglierà?

Non c’è stato molto movimento sul fronte commerciale per Kevin Durant, ma sembra che voglia ancora lasciare i Brooklyn Nets. Per Shams Charania, Kevin Durant ha incontrato il proprietario Joe Tsai e ha detto che doveva scegliere o licenziare Steve Nash e Sean Marks oppure puntare su di lui.

“In un incontro con il proprietario dei Nets, Joe Tsai, Kevin Durant ha ribadito la sua richiesta di trade e ha informato Tsai che deve scegliere tra Durant o la coppia formata dal direttore generale, Sean Marks, e dall’allenatore Steve Nash”.

In a meeting with Nets owner Joe Tsai, Kevin Durant reiterated his trade request and informed Tsai that Tsai needs to choose between Durant or the pairing of general manager Sean Marks and coach Steve Nash, sources say. Story: https://t.co/W1voNf9MDC — Shams Charania (@ShamsCharania) August 8, 2022

Questo è a tutti gli effetti un ultimatum di Kevin Durant. Per quanto prezioso sia per i Nets, è improbabile che Tsai lasci partire sia Nash che Marks. KD ha chiarito pochi giorni prima della free agency che voleva lasciare Brooklyn e l’organizzazione ha risposto alle sue provocazioni. Ma nessuno ha ancora offerto ai Nets un pacchetto abbastanza interessante per assicurarsi il quasi certo futuro Hall of Famer e probabilmente il marcatore più importante dell’attuale NBA.

Stiamo a vedere come come si evolveranno le cose nei prossimi 10-15 giorni, che saranno quelli decisivi. Certo, avere o non avere Kevin Durant farebbe tutta la differenza del mondo per i Brooklyn Nets.

Leggi anche: Pablo Trincia è Pablo Trincia grazie a… Manu Ginobili